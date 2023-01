Wohnort von Harry und Meghan wegen Unwetter vollständig evakuiert

Starke Unwetter : Wohnort von Harry und Meghan wird vollständig evakuiert

Wegen schwerer Regenfälle müssen alle Einwohner die kalifornische Stadt Montecito verlassen. Das ordneten die Behörden am Montagnachmittag (Ortszeit) an. Es war der fünfte Jahrestag eines Unglücks, bei dem in dem Ort 23 Menschen starben, als riesige Felsbrocken, Schlamm und Trümmer aus den Bergen in Folge eines Sturms 100 Häuser zerstörten. In der Stadt leben viele Prominente, darunter Talkshow-Moderatorin Oprah Winfrey sowie Prinz Harry und seine Frau Meghan mit ihren zwei Kindern.