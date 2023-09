Wohnpsychologie: Wie dein Einrichtungsstil deine Persönlichkeit spiegelt

Frau Engel, was sagt der Einrichtungsstil über den Menschen aus, der darin wohnt?

So viel! Der Stil der eigenen vier Wände kann vielschichtige Einblicke in die Persönlichkeit und die Lebensweise einer Person geben.

Haben Sie ein konkretes Beispiel?

Wie sieht es beispielsweise mit Boho-Chic und Cottagecore aus?

Wer Boho-Stil mag, will wohl eher seine Individualität, Freiheit und Selbstentfaltung ausleben, während jemand, der den klassischen Landhausstil präferiert, eher Werte wie Sicherheit und Geborgenheit pflegt. Natürlich bestätigen Ausnahmen die Regel und es gibt Menschen, die folgen eher aus Trend- oder Prestigegründen einem bestimmten Einrichtungsstil.

Wie muss ich meine Wohnung einrichten, wenn ich den Eindruck erwecken will, dass ich mein Leben richtig gut im Griff habe?

Muss ich dafür teure Möbel kaufen?

Die Midcentury-Elemente bringen Ruhe in die Gesamtwirkung der Wohnräume und vermitteln ein positives Gefühl von Nostalgie. «Dabei geht es mir um die Rückbesinnung auf alte Werte, Geborgenheit und nachhaltiges Wohnen», wie Engel erklärt.

Hochwertige Möbel vermitteln zwar einen Eindruck von Ernsthaftigkeit und Stabilität, aber andere Dinge sind viel wichtiger. Eine gepflegte und saubere Wohnung zeigt Struktur und Kontrolle. Dafür ist es wichtig, dass man genug Stauraum für die eigenen Habseligkeiten hat, damit vermeidet man Unordnung am leichtesten. Und: Natürliches Licht ist ideal, aber auch gut platzierte Lampen können für eine angenehme Atmosphäre sorgen .

Wie finde ich den richtigen Stil für mich selbst?

Was sind Ihre «Red Flags» in fremden Wohnungen?

Als Wohnpsychologin finde ich das Zuhause von Menschen irgendwie immer interessant. Auch wenn ich absolute Designliebhaberin bin, fühle ich mich bei vielen Menschen mit den unterschiedlichsten Einrichtungsstilen wohl. Da muss nicht immer alles durchdacht, durchgestylt oder in Harmonie sein. Auch kleine Wollmäuse sind ok. Was für mich wirklich nicht geht, ist Chaos und eine ungepflegte schmutzige Wohnung: Herumstehende Lebensmittelreste, dreckige Toiletten oder Haustiere, die auf viel zu kleinen Flächen wohnen, gehen für mich gar nicht.