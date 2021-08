Wohnt Mike Singer schon mit Freundin Sophie Lilian Marstat zusammen?

Am Samstag hat der Sänger seine Beziehung zu Sophie Lilian Marstatt publik gemacht. Die beiden sollen aber schon länger ein Paar sein und sogar schon zusammen wohnen.

Seit Monaten brodelte es in der Gerüchteküche rund um Mike Singer (21) und seine mögliche Liebesbeziehung zu Sophie Lilian Marstatt (20). Nun steht fest: Der Sänger und die Influencerin sind tatsächlich ein Paar. Das haben die beiden am Samstag erstmals öffentlich gemacht, indem sie süsse Knutschfotos auf Instagram veröffentlichten. Die Gerüchte haben sie somit endlich bestätigt, doch die Fans rätseln bereits um neue Fragen: Seit wann sind die beiden ein Paar? Und wie ernst ist ihre Beziehung wirklich?

Der Sänger hat sich dazu nicht geäussert. Unter das Pärchenbild mit seiner Liebsten tippte er lediglich ein rotes Herz. Auch Sophie Lilian, die den Schnappschuss ebenfalls auf Instagram gepostet hat, schrieb darunter nur zwei Worte: «My forever». Sie blickt also in eine gemeinsame Zukunft mit Mike, doch laut «Bild» haben die beiden Turteltäubchen bereits eine lange Vergangenheit. Zwei Jahre sollen die beiden schon zusammen sein. Plus: Die Influencerin soll gemäss der Zeitung bereits bei Mike eingezogen sein.

Schon Anfang 2020 gab es Hinweise

Dass Mike und Sophie schon länger ein Paar sind, daraufhin deuten mehrere Hinweise aus den letzten zwei Jahren. Schon anfangs 2020 gab es immer wieder Indizien, dass Mike Singer in festen Händen ist. So teilte Sophie im April 2020 ein Kuschelfoto mit einem dunkelhaarigen Mann. Das Gesicht war zwar verdeckt, dennoch waren sich viele Fans sicher, dass es sich um den Ex-DSDS-Juroren handeln müsse. Kurze Zeit später posteten beiden Stars ein Instagram-Foto mit dem gleichen Katzenbaby in den Armen.

Später heizte Sophie erneut die Gerüchteküche an: Nachdem sie von ihren Fans nach ihrem Lieblingsmenschen gefragt wurde, teilte sie das Bild eines Mannes von hinten, der gerade ein Videospiel spielt. Auffällig war dabei ein Deko-Stierschädel, der im Hintergrund an der Wand hing. Wenige Stunden später postete Mike ein ähnliches Bild von sich beim Zocken in seiner Instagram-Story. Darauf zu erkennen war derselbe Stierschädel. «Zufall?», fragten sich damals viele Followerinnen und Follower. Jetzt kennen sie die Antwort.