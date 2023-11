Wohntrends 2024: Kristall, Farben und brasilianisches Design im Trend

Zeitgemässer Refresh mit bunten Farben

Schon seit der Pandemie steigt bei vielen die Lust auf ein gemütliches, geselliges Landleben. Das lässt sich auch in die Wohnung einbauen, wie Engel erklärt: «Man kann sich beispielsweise alte, rustikale Holzmöbel und Accessoires, die ans Farmleben erinnern, ins Zuhause holen. Zum Beispiel alte Körbe und Truhen, Tongefässe, Hufeisen.» Sie gibt auch gleich Tipps, wo man solche Stücke am besten findet: « In Antikläden und Flohmärkten kann man tolle Schätze ergattern.»

«Spätestens seit dem Hype um den ‹Barbie›-Film ist das Thema Nostalgie psychologisch gesehen wieder in aller Munde und wir erinnern uns gern an gute, alte Zeiten. So sind plötzlich auch die früher als spiessig empfundenen Kristallschalen, -teller und -vasen wieder richtig beliebt», erklärt Engel und ergänzt: «Kristallaccessoires erinnern uns an unbeschwerte Zeiten, fangen Licht in all seinen Farben faszinierend ein, sind ein hervorragender Gegenpol zur neuen Farbigkeit in 2024. Sie sind mehr als nachhaltig, wenn wir sie auf Trödelmärkten für kleines Geld oder als Erinnerungsstücke von den Grosseltern bekommen.»