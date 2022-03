Pariser Stadtzentrum : Wohnung auf Airbnb untervermietet – Mann muss 227’000 Franken zahlen

Rekordbusse für einen «schlauen» Mieter: Weil der Mann seine Mietwohnung ohne Einverständnis der Eigentümer an Dritte vermietete, muss er die gesamten Einnahmen plus fällige Reparaturen zahlen – insgesamt 221’000 Euro.

1 / 4 Ein Mann vermietete seine Wohnung im Pariser Stadtteil Saint-Sulpice im Herzen der City … Imago … nahe der ikonischen Kathedrale Notre-Dame. imago images/Philippe Michel Dies war aus verschiedenen Gründen illegal. REUTERS

Darum gehts Ein Mann vermietete eine Wohnung in Paris auf Airbnb weiter und kassierte dafür rund 200’000 Franken.

Weil er die Weitervermietung den Eigentümern nicht meldete, muss er ihnen das Geld plus Reparaturkosten aushändigen.

Er verstiess zudem gegen ein Gesetz, das längere Airbnb-Vermietungen in Grossstädten verbietet.

Nicht weniger als 329-mal vermietete ein Mann zwischen 2016 und 2020 seine Wohnung im 6. Arrondissement in Paris über die Plattform Airbnb an Reisende. Das Geschäft war lukrativ – es brachte ihm umgerechnet 203’000 Franken ein. Doch nun muss er das Geld wieder hergeben und zusätzliche 23’000 Franken bezahlen, wie ein Gericht urteilte. Der Grund: Er hatte keine Bewilligung der Wohnungsbesitzer eingeholt, bevor er sein Logis untervermietete.

Der Mann in den Sechzigern hatte die Zweizimmerwohnung, die ein Paar als Zweitwohnung gekauft hatte, 2016 möbliert angemietet und kaum eine Woche später bereits auf Airbnb angeboten, wie der «Figaro» berichtet. Insgesamt 329-mal und an 1114 Tagen überliess er sie dann Touristen, was einem Mietpreis von 178 Euro pro Tag entspricht.

Doch erst als sein eigenes Mietverhältnis im Juni 2020 endete, bemerkten die Besitzer, dass er gar nicht selbst dort gewohnt hatte: Der Mann hatte ihnen die Untermiete nie gemeldet und sie dafür um Einverständnis gebeten, wie es der Mietvertrag vorgesehen hatte. Zudem kam es insgesamt in vier Jahren zu Vermietungen von über 120 Tagen pro Jahr – in Frankreich ist dies in Städten mit über 200’000 Einwohnern verboten.

Massnahmen gegen Wohnungsnot

Die Eigentümer der Wohnung verklagten den Mann, es kam zum Prozess. Dabei wurde der Mieter nicht nur zur Rückzahlung der Mieteinnahmen verurteilt, sondern muss auch je fast 12’000 Franken Reparaturkosten sowie ausstehende Mieten bezahlen. «Mit dem, was der Mieter eingenommen hat, hätte er selbst ein Atelier in Paris kaufen können», so der Anwalt der Wohnungseigentümer.

Auch in anderen Städten gibt es mittlerweile Gesetze gegen zügellose Vermietungen von Wohnraum, um der teils herrschenden Wohnungsnot entgegenzuwirken. In Amsterdam etwa führte eine Registrierungspflicht von angebotenen Wohnung im vergangenen Jahr zu einem Rückgang von 16’200 auf gerade noch 2900 Angebote, wie der «Spiegel» berichtet.

