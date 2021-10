Wülflingen ZH - Wohnung brennt nach Einweihungsparty komplett aus

In Wülflingen brannte es in einem Wohnhaus.

In Wülflingen in Winterthur brannte am Dienstagabend eine Wohnung. Ein Nachbar, der das Feuer entdeckte, erzählt: «Ich war mit einem Freund spazieren, als wir zwei ältere Damen mit Hunden getroffen haben. Die meinten, ob es irgendwo brenne. Als wir uns umdrehten, sahen wir das Feuer.» Der Mann rief daraufhin die Feuerwehr. «Ich habe sofort bei allen im Haus sturm geklingelt, um sie zu wecken», sagte der Nachbar.