Hochbetrieb bei der Feuerwehr: Wohnung in Dübendorf brennt – in Männedorf werden mehrere Menschen evakuiert

In Dübendorf brach ein Brand in einem Zimmer aus, wie Marc Besson, Mediensprecher der Kantonspolizei Zürich, auf Anfrage mitteilt. Einige Personen mussten wegen dem Feuer evakuiert werden, die Feuerwehr konnte den Brand aber schnell löschen.

In Männedorf brannte ein Balkon, dessen Flammen auf die Hausfassade übergriffen. Aus diesem Grund musste ein Dutzend Personen, die sich in diesem Hausteil befanden, evakuiert werden. Verletzte gab es keine. Die Brandursache sei in beiden Fällen noch unklar, so Besson.