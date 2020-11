1 / 5 Die Liegenschaft befindet sich unter dem heutigen Hotel Bellevue und dem Bundeshaus. Bildarchiv Berner Zeitung Im Herrschaftshaus werden fünf neue Wohnungen frei. Eine ist allerdings nicht für die Allgemeinheit ausgeschrieben. Adrian Moser Der Grund: Sie ist bereits für ein Mitglied der Landesregierung reserviert. KEYSTONE

Darum gehts In einer städtischen Liegenschaft im Berner Marzili-Quartier sind fünf neue Wohnungen zu beziehen.

Für die Öffentlichkeit ausgeschrieben sind aber nur vier – eine ist bereits an einen Bundesrat oder eine Bundesrätin vergeben.

Der Stadtpräsident wird immer wieder von Mitgliedern der Landesregierung auf passende Wohnungsangebote angesprochen – und gibt stets gerne Auskunft.

Die städtische Liegenschaft im Berner Marzili-Quartier befindet sich an bester Lage: Unmittelbar unter dem Hotel Bellevue und dem Bundeshaus bietet sie Ausblick auf die Aare, den Gurten und die Kirchenfeldbrücke. Ab Februar 2021 sind in der herrschaftlichen Villa, die während der letzten beiden Jahre gesamtsaniert wurde, fünf neue Wohnungen bezugsbereit, allesamt mit Balkon oder Terrasse. Sie dürften weggehen wie warme Semmeln.

Ausgeschrieben sind allerdings nur vier der fünf Wohnungen, wie aus der Vermietungsdokumentation von Immobilien Stadt Bern (ISB) hervorgeht, die 20 Minuten vorliegt. Während bei allen anderen der Mietzins angegeben wird, findet sich bei der 4,5-Zimmer-Wohnung im Erdgeschoss lediglich der Vermerk «vermietet».

Unrühmliche Mietaffären

Einem Leser, der sich bei 20 Minuten meldete, stösst das sauer auf. Bereits im Sommer 2019 habe er sich bei ISB über den Vermietungsprozess erkundigt. Damals habe man ihm gesagt, es würden vorgängig keine Bewerbungen entgegengenommen. Dass nun offenbar dennoch eine der Wohnungen vorab unter der Hand vergeben wurde, sei eine «Sauerei».

Das Vorgehen der Stadt erstaune ihn – gerade in Anbetracht vergangener Mietaffären. Der Leser spielt unter anderem auf jene im Winter 2015 an, als publik wurde, dass Mieter in 5 von 18 stadteigenen Herrschaftswohnungen nicht zu marktüblichen Preisen, sondern bis zu 50 Prozent günstiger lebten. Zu den Glücklichen zählte auch ein bekanntes Berner SP-Polit-Ehepaar, das in besagter Liegenschaft im Marzili wohnte.

Einen Skandal gab es auch im Jahr davor: Damals ergab eine interne Untersuchung, dass über die Hälfte der 560 Mieterinnen und Mieter von vergünstigten Wohnungen gar keinen Anspruch mehr auf diese Unterstützung hatte. Vom missbräuchlichen System profitierten mitunter Millionäre und Mitarbeitende der Berner Liegenschaftsverwaltung.

«Sollte sich herausstellen, dass der neue Mietende stadtverwaltungsintern oder in sonstiger Nähe zur Verwaltung steht, wäre dies ungeheuerlich», meint der Leser, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will.

Der Stadtpräsident als Wohnungsvermittler

Der künftige Bewohner oder die künftige Bewohnerin der 4,5-Zimmer-Wohnung steht jedoch weit über den Stadtberner Behörden: In das prächtige Haus zieht nämlich niemand Geringeres als ein Mitglied der Landesregierung ein, wie Stadtpräsident Alec von Graffenried auf Anfrage verrät. Um wen es sich handelt, behält er aus Gründen der Sicherheit und des Persönlichkeitsschutzes für sich.

Als Bundesstadt und Zentrum der Schweizer Politiker wolle Bern seine Gastgeberrolle möglichst gut erfüllen, so der Stadtpräsident. Dazu gehöre, ein gutes Umfeld für die Politik zu bieten. «Ich werde immer wieder von der Landesregierung auf passende Wohnungen in Bern angesprochen – und gebe wenn möglich auch entsprechende Hinweise.» Auch im vorliegenden Fall habe er den Tipp gegeben, dass im Marzili-Quartier frisch renovierte Wohnungen frei würden.