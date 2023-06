Adliswil: Stadt sucht steuerflüchtige Bankerin

Wo ist die Bankerin?

«Ist eine Person nicht mehr an ihrem Wohnort, müssen wir Nachforschungen anstellen, um sie zu finden», sagt Violeta Jovanovic, Leiterin der Abteilung Steuern in Adliswil gegenüber der «Zürichsee-Zeitung». Nachdem auch die Einwohnerkontrolle keine Informationen über den Verbleib der Frau mitteilen konnte, bekam die Frau, die bei der UBS in der Vergangenheit als Business Managerin und Executive Director tätig war, zu Hause Besuch von einem Mitarbeitenden des Steueramtes sowie später auch von der Polizei. «Die Stadtpolizei hat schliesslich herausgefunden, dass die Wohnung der Frau leer geräumt ist», so Jovanovic.