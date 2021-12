Basel St. Johann - Wohnung oberhalb des Voltacenters steht in Brand

In Basel im Voltacenter brennt es. Die Feuerwehr ist vor Ort.

In einer Wohnung im vierten Stock des Voltacenters, nur einige Meter vom Bahnhof Basel St. Johann entfernt, ist am Mittwochabend ein Brand ausgebrochen. Alles muss sehr schnell gegangen sei, denn News-Scout R. ging gegen 17.10 Uhr in den Coop, der sich auf Strassenebene des Voltacenters befindet, um einzukaufen. «Als ich nach zehn, höchstens 15 Minuten wieder heraus kam, waren Feuerwehr und Polizei vor Ort», sagt er.