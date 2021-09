Die Wohnung von Michael Wendler wird zwangsversteigert

Wer aber lieber ein Haus in wärmeren Gefilden sucht, könnte ebenfalls beim Wendler fündig werden. Der Schlagersänger möchte nämlich seine luxuriöse Villa in Cape Coral, Florida, verkaufen.

Die Negativschlagzeilen rund um Michael Wendler reissen einfach nicht ab. Nach dem erlassenen Haftbefehl einer Richterin des Amtsgerichts in Dinslaken, einem angeblichen Schuldenberg von rund einer Million Euro beim Finanzamt und dem scheinbaren Verkauf seines Luxus-Anwese ns in Cape Coral dürfte der 49-Jährige nun auch eine seiner Immobilien in seiner alten Heimat verlieren.

Der «Bild» zufolge besitzt der Schlagersänger mehrere Eigentumswohnungen in Dinslaken. In einer davon wohnte bis zu ihrem Tod im Februar 2021 seine Mutter Christine Tiggemann. Doch gemäss der deutschen Zeitung kamen weder sie, noch ihr berühmter Sohn für die anfallenden Nebenkosten auf. Im Laufe der Jahre sollen so umgerechnet über 4300 Franken an Schulden angesammelt worden sein, die bis jetzt nicht bezahlt wurden.