Oberentfelden AG : Wohnungsbrand im Aargau – zwei Personen ins Spital gebracht

Am Freitagvormittag kam es in Oberentfelden zum Brand in einer Wohnung. In der Folge mussten zwei Personen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht werden.

1 / 1 Das Feuer wütete im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses. 20min/News-Scout

Am Freitagvormittag ist in Oberentfelden AG ein Brand ausgebrochen, wie ein Bild eines News-Scouts zeigt. Die Polizei bestätigt einen entsprechenden Einsatz, der Brand sei um 10.15 Uhr gemeldet worden. Zwei Personen wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht.

«Als ich den Brandort verliess, hatte die Feuerwehr die Flammen bereits unter Kontrolle. Die Feuerwehrleute haben dann mit Atemschutzmasken das Haus durchsucht, um zu schauen, ob sich noch Personen darin befinden», berichtet der News-Scout.

Zur Höhe des Schadens oder zur Brandursache konnte die Polizei noch keine Angaben machen.

