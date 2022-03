Grimentz VS – Wohnungsbrand im Wallis – Einsatzkräfte finden tote Person

In Grimentz VS starb eine Person bei einem Wohnungsbrand.

Am frühen Dienstagmorgen rückte die Feuerwehr an die Rue de Moiry in Grimentz VS aus. Grund war ein Brand, der in einer Wohnung ausgebrochen war. Die beiden Feuerwehren konnten die Flammen unter Kontrolle bringen und betraten danach die Wohnung.