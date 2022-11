Wädenswil ZH: Mehrfamilienhaus steht in Flammen, zahlreiche Anwohner evakuiert

Grosseinsatz von Polizei und Feuerwehr: In Wädenswil ZH steht eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Flammen.

An der Tiefenhofstrasse in Wädenswil kommt es am Dienstagabend zu einem Grosseinsatz von Polizei und Feuerwehr. «Die ganze Wohnung brennt», so ein News-Scout, der den Brand beobachtete, noch bevor die Feuerwehr vor Ort war. Gemäss dem News-Scout steht eine Wohnung im zweiten Stock des Mehrfamilienhauses in Flammen. Die Strasse wurde für die Löscharbeiten abgesperrt.