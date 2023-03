Wohnungsknappheit in Zürich – nun werden auch günstige WG-Zimmer rar

1 / 5 Dati (22) aus Basel kannte vor dem Studium niemanden in Zürich: «Ich habe schnell gemerkt, dass günstige WG-Zimmer nicht ausgeschrieben, sondern unter Freunden und Bekannten vergeben werden.» 20min/eu Hannah (21) kennt viele Leute in Zürich – und hat so ein günstiges WG-Zimmer bekommen. 20min/ym Sophie (20) wohnt in Seebach in einer WG. Guillermo (19) aus Spanien suchte fast ein Jahr nach einem WG-Zimmer. Beide zahlen knapp 650 Franken für ihre Unterkunft. 20min/eu

Darum gehts WG-Zimmer zwischen 500 und 700 Franken sind laut den Studierenden der Universität Zürich und der ETH Zürich rar und fast nur über Vitamin B erhältlich.

Laut dem Verband der Studierenden der Universität Zürich nehmen viele Studierende einen langen Pendelweg in Kauf, weil sie sich kein WG-Zimmer leisten können.

Plattformen, auf denen WG-Zimmer vermietet werden, beobachten, dass die Zahl der WG-Zimmer ab 1000 Franken gestiegen ist.

Angespannte Wohnsituation bei Studierenden: Laut dem Verband der Studierenden der Universität Zürich (VSUZH) bleiben viele der jungen Menschen aufgrund der hohen Mietpreise im Elternhaus wohnen. «Und sie nehmen dabei nicht selten extrem lange Pendelwege auf sich», so der VSUZH.

Zudem sei die Zahl der Studierenden stark gestiegen, was die Nachfrage nach günstigen Unterkünften erhöht habe. Dies bestätigt auch das Jugendwohnnetz Zürich (Juwo), das günstigen Wohnraum für Auszubildende und Studierende anbietet: «Unsere Interessenten-Datenbank umfasst derzeit 2000 Einträge, was eher hoch ist.»

Zahl der Bewerbungen für WG-Zimmer verdoppelt

Laut der digitalen Immobilien-Plattform Flatfox hat sich im letzten halben Jahr die Zahl der Bewerbungen für WG-Zimmer mehr als verdoppelt. Zudem berichtet Wgzimmer.ch, dass die Zahl von WG-Zimmern ab 1000 Franken in der Stadt Zürich ebenfalls gestiegen ist.

20 Minuten hat Studierende der Universität Zürich und der ETH Zürich zu ihrer Wohnsituation befragt. Mehrere Studierende sagten, dass sie sich kein WG-Zimmer in Zürich leisten könnten und ein Auszug aus dem Elternhaus deshalb nicht infrage komme. Zahlbare, nicht-studentische WG-Zimmer, welche zwischen 500 und 700 Franken kosten, würden unter Freunden und Freundinnen und Bekannten vergeben – und dafür braucht man laut den Befragten ein Netzwerk in der entsprechenden Stadt, also «Vitamin B».

«Die Preise in Zürich haben mich umgehauen»

Josephine (19) ist eine der wenigen Befragten, die in einer WG wohnt. Ihr Zimmer befindet sich allerdings nicht in der Stadt, sondern in der Region. «Da ich aus Deutschland komme, bin ich auf ein WG-Zimmer angewiesen», sagt die Studentin. «Die Preise in der Stadt Zürich haben mich umgehauen», sagt Josephine. Viele Zimmer kosteten mehr als 1000 Franken. Deshalb habe sie sich ausserhalb von Zürich umgesehen und so eine Unterkunft für 800 Franken gefunden: «Das ist für mich aber an der obersten Grenze des Finanzierbaren.»

Sehr lange nach einem WG-Zimmer gesucht hat Guillermo (19) aus Spanien: «Insgesamt habe ich ein Jahr damit verbracht, eine Unterkunft zu finden.» Der 19-Jährige wohne nun in einem Studentenwohnheim zusammen mit 60 anderen Studierenden, er zahlt 635 Franken Miete pro Monat.

«Wer niemanden kennt, ist aufgeschmissen»

Dati (22) kam für das Studium von Basel nach Zürich. Die Suche nach einem WG-Zimmer habe sehr viel Geduld und Nerven gekostet: «Wer in Zürich niemanden kennt, ist bei der WG-Suche aufgeschmissen.» Der ETH-Student habe damals 40 Bewerbungen verschickt, habe drei Rückmeldungen bekommen und davon hätten ihn zwei zu WG-Castings mit bis zu zwanzig anderen Bewerberinnen und Bewerbern eingeladen.

Inzwischen ist Dati umgezogen und wohnt in Affoltern. Für sein WG-Zimmer bezahlt er 540 Franken. «Wir wohnen zu zweit in einer Dreizimmerwohnung – dass wir ein Wohnzimmer haben, ist aber absolutes Glück.» Weniger Glück haben hingegen Lisa (22) und Lena (23): Um sich eine Wohnung leisten zu können, müssen sie auf das Wohnzimmer verzichten. «Da die Wohnung 2000 Franken kostet, war für uns klar, dass wir das dritte Zimmer ausschreiben und die Küche zugleich als Wohnzimmer nutzen.» Im Schnitt zahle jedes WG-Mitglied so 665 Franken: «Da der Stundenplan an der ETH sehr voll ist und wir keinem Nebenjob nachgehen können, liegt eine höhere Miete nicht drin.»

