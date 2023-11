Wohnungsmangel: «Grosserfolg» oder «Stillstand» – was bringt der Mieterschutz wirklich?

Braucht die Schweiz einen Mietpreisdeckel?

Wohnungsmieten dürfen in Österreich pro Jahr nur um fünf Prozent steigen , braucht das auch die Schweiz? Fredy Hasenmaile, Chefökonom von Raiffeisen Schweiz, warnt auf Anfrage: Eine Deckelung habe nur kurzfristig den gewünschten Effekt, langfristig führe sie zu höheren Mieten, da weniger in Neubauten investiert würde. Das knappe Angebot an Wohnungen löse eine Mietpreisdeckelung nicht.

Der Mieterinnen- und Mieterverband sieht das anders: Schuld an den hohen Mieten in der Schweiz seien in erster Linie die überhöhten Renditen. Viele Mieterinnen und Mieter getrauten sich nicht, ihre Rechte einzufordern, so komme es zu missbräuchlichen Mieten. Die Schweiz brauche darum einen automatischen Kontrollmechanismus der Mietzinse und der Renditen und mehr gemeinnützigen Wohnraum.