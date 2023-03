Wohnungsmangel: Drei Grafiken zeigen, wo es am schlimmsten ist

Wie es um die Wohnungslage in der Schweiz steht, zeigt die Entwicklung der Leerwohnungsziffer. Das Bundesamt für Statistik veröffentlicht diese Kennzahl einmal pro Jahr. Das Amt zählt Wohnungen dann als Leerstände, wenn sie dauerhaft zur Vermietung ausgeschrieben sind und am Stichtag leer stehen.

Leerwohnungsziffer sinkt

Die neuesten Daten sind vom 1. Juni 2022. Damals gab es in der Schweiz 61’496 Leerwohnungen, wobei die Leerwohnungsziffer bei 1,31 Prozent des Gesamtwohnungsbestands lag, Einfamilienhäuser mitgezählt. Am 1. Juni 2021 waren noch 71'365 Wohnungen leer. Das entsprach etwa dem Wohnungsbestand der Stadt Bern und war ein Rückgang von knapp zehn Prozent gegenüber 2020.

Hier ist der Wohnungsmangel am grössten

Je tiefer die Leerwohnungsziffer, desto grösser der Mangel an Wohnungen. Laut Bund ist er zum Beispiel in den Kantonen Zug, Obwalden und im Graubünden hoch. Auch am Genfersee und in der Region Zürich ist die Leerwohnungsziffer im Vergleich zum Rest der Schweiz tief.