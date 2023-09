Wohnungsnot: «Immobilienfirmen übernehmen die Stadt Zürich»

Das ist passiert

Seit 2008 haben Immobilienfirmen in Zürich stark zugelegt: In den letzten 15 Jahren haben sie rund 25’000 Wohnungen in der Stadt übernommen oder gebaut. Wie der «Tages-Anzeiger» schreibt, kauften Pensionskassen, Versicherungen, Fonds oder private Immobilienfirmen in den vergangenen Jahren zahlreiche Häuser und Land von privaten Eigentümerinnen. Die Folge: Inzwischen besitzen Immobilienfirmen erstmals mehr Wohnungen als die Privaten.