Wohnungsnot: Albert Rösti will Einsprecher zur Kasse bitten

Ständerätin Andrea Gmür und Nationalrat Leo Müller haben deshalb bei der Regierung Postulate eingereicht. In Zukunft sollen Einsprecher einen Teil der Verfahrenskosten tragen müssen.

Die Wohnungslage ist angespannt. Für Wohnungen in guter Lage stehen Hunderte an (siehe Video oben), manche bieten sogar freiwillig mehr Miete, um die Wohnung zu bekommen. Das Angebot dürfte sich noch mehr verknappen, wie eine aktuelle Untersuchung von Immobilienexperte Wüest Partner zeigt. Die Ständerätin Andrea Gmür und Nationalrat Leo Müller sehen ein Problem bei der Tatsache, dass Einsprachen gegen unliebsame Bauprojekte mit keinem Kostenrisiko verbunden sind. So würden Projekte hinausgezögert und die Wohnungsmangellage verschärft, kritisieren sie.