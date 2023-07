Zürcher Wohnungsnot: In Zürich gehen Wohnungssuchende teils zu weit

Suchende gehen laut Nadia Loosli teils so weit, dass sie die Vormietenden stalken und aufgrund von Fotos in den Inseraten die Wohnung ausfindig machen und vor der Haustür erscheinen. Auch wenn der offizielle Besichtigungstermin bereits stattgefunden hat.

Nadia Loosli, die Betreiberin des «Immomailing»-Newsletters, sagt, dass es in Zukunft noch viel schwieriger wird, eine bezahlbare Wohnung in Zürich zu finden.

«Verpasst, mehr zu bauen»

Es sind ernüchternde Worte der Kennerin. Vor allem, wenn man die jetzige, prekäre Situation berücksichtigt. Denn ein Blick auf die Leerwohnungsziffer der Stadt Zürich zeigt: Am 1. Juni 2022 standen in der Stadt 161 Wohnungen leer. Zum Vergleich: Das sind um die Hälfte weniger als noch 2021. Die Leerwohnungsziffer sank deutlich von 0,17 auf 0,07 Prozent. Damit hat sich die Wohnungsknappheit in Zürich akzentuiert. Besonders stark war der Rückgang der Leerstände bei bezahlbaren Wohnungen.

Dass es so weit gekommen sei, sei diversen Umständen zu verschulden, sagt Loosli. Ein wesentlicher Faktor ist laut der Zürcherin das «Betongold», wie sie es nennt. «Wer in der Vergangenheit kein Geld verlieren wollte, investierte in Immobilien.» Mit der zunehmenden Bodenknappheit stieg der Preis. «Man hat es in der Vergangenheit auch einfach verpasst, mehr zu bauen.»