Aktualisiert 08.05.2020 14:23

Thörishaus BE

Wohnwagenbrand fordert zweites Todesopfer

Der Brand eines Wohnwagens am vergangenen Samstag in Thörishaus BE hat ein zweites Todesopfer gefordert. Nach einem 58-jährigen Mann verstarb am Mittwochabend im Spital auch eine 38-jährige Frau.

Wie die regionale Staatsanwaltschaft und die Berner Kantonspolizei am Freitag mitteilten, war die Frau am Samstag mit schweren Brandverletzungen ins Spital geflogen worden. Die Ermittlungen zur Brandursache und zu den Umständen sind weiterhin im Gang.

Der 58-jährige Mann war bereits am Samstagabend tot aus dem Wohnwagen geborgen worden. Bei beiden Opfern handelt es sich um Schweizer aus dem Kanton Bern.