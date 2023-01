US-Aktivistin: «Woke Menschen müssen deprogrammiert werden»

Einige Eltern in den USA sind der Meinung, dass ihre Kinder in den Schulen indoktriniert werden. Sie suchen die Hilfe von sogenannten «Deprogrammierern».

1 / 5 In den USA haben mehrere Familien keinen Kontakt mehr zu ihren Kindern: Die Töchter und Söhne bezeichnen sich als «woke» und wollen mit ihren «konservativen» Eltern nichts mehr zu tun haben. IMAGO/NurPhoto Die ehemalige LGBT-Aktivistin K. Yang arbeitet heute als «Deprogrammiererin». Twitter/Stop Female Erasure K. Yang Eine Mutter erinnert sich an einen Streit in einem Starbucks, als sie einen Kaffee im Pride-Becher nicht annahm und auf einen der üblichen weissen Becher bestand. IMAGO/NurPhoto

Darum gehts Einige Eltern mit «woken» Kindern verlieren den Kontakt zu ihren Töchtern und Söhnen.

Eine ehemalige LGBT-Aktivistin kämpft heute gegen die «Woke-Bewegung».

Der sogenannten Deprogrammierungs-Szene wird seit Jahrzehnten Gewalt vorgeworfen.

Einige Eltern in den USA mit Kindern in ihren 20ern sind verzweifelt – ihre Töchter und Söhne bezeichnen sich als «woke», also als aufgeklärte Menschen, und brechen den Kontakt mit ihren «konservativen» Eltern ab. Thanksgiving mit ihrer Familie wollen die jungen Menschen nicht mehr verbringen, die «politisch unkorrekten» Ansichten der Eltern führen oft zu heftigem Streit. Die Eltern schieben dem «Woke-ismus» die Schuld in die Schuhe und wenden sich an sogenannte «Deprogrammierer».

Die 54-jährige Beth Pensky aus Florida erzählt der «New York Post», wie ihr 24-jähriger Sohn und ihre 27 Jahre alte Tochter allmählich den Kontakt zu ihr abbrachen, als beide in die Uni kamen. «Meine Kinder wollen nicht einmal mit mir reden», sagt sie. «Es macht einen traurig und wütend zugleich», betont Penskys Ex und der Vater der Kinder. Er habe hart gearbeitet, um den beiden das Studium zu finanzieren, das er selber sich nicht habe leisten können. «Ich glaube, dass diese Generation von Kindern durch das, was ihnen in der Schule beigebracht wird, vergiftet wird.»

Gibt es Konflikt in deiner Familie, weil Eltern und «woke» Kinder streiten? Erzähle uns davon, indem du das untenstehende Formular ausfüllst. Alle Angaben werden vertraulich behandelt.

Eine weitere Mutter aus Manhattan behauptet, die «Indoktrination von Geschlechter- und Rassenideologien» ihrer Kinder habe auf einer der nobelsten Privatschulen in New York begonnen und sich verschlimmert, als die Töchter auf die Uni gingen. Die Frau erinnert sich an einen Streit in einem Starbucks, als sie einen Kaffee im Pride-Becher nicht annahm und auf einen der üblichen weissen Becher bestand.

Eine Frau namens Dorothy hat keinen Kontakt mehr zu ihrer Tochter seit diese studiert. «Sie hatte ein ‹Erwachen›, wie sie es nannte, und wurde sehr wütend auf mich und ihren Vater», sagt die Mutter. «Ihre Persönlichkeit veränderte sich völlig. Wir sind konservativ, also wurde unsere politische Einstellung zu einem grossen Problem.»

Was ist deine Meinung zu «Deprogrammierung»? Wenn Eltern daran glauben, sollen sie es versuchen – die Kinder werden sich schon wehren. Das ist ein Akt von Gewalt. Das wäre alles nicht nötig, würden Kinder geschlechtsneutral erzogen. Ich habe keine Meinung dazu.

«Der emotionale Stress», wie eine Mutter es nennt, führe zu zerrütteten Familien, die Eltern suchen Hilfe im Internet. K. Yang, eine 36-jährige ehemalige Aktivistin für Trans- und Homosexuellenrechte im Bundesstaat New York, bietet sich auf Youtube als «Deprogrammiererin» an. Ihre frühere Aufklärungsarbeit in Schulen bezeichnet sie heute als «Propaganda» und wettert sogar gegen die Initiative «Gender Equality» der Vereinten Nationen.

Die Schulungen seien «Teil einer globalen Agenda zur Umstrukturierung der Gesellschaft, zur Umstrukturierung unserer sozialen Normen und der Wirtschaft», meint Yang. «Sie untergraben die geschlechtsdimorphe Natur der Realität und bauen die Unterschiede zwischen den Geschlechtern ab, um unsere Identität zu zerstören. Sie konstruieren Identitäten für uns, und sie wollen, dass wir sie übernehmen.» Helfen könne nur eine «Deprogrammierung» der Kinder und Jugendlichen, so die Diagnose der Ex-LGBT-Aktivistin.

«Deprogrammierung» ist oft mit Gewalt verbunden

Die Deprogrammiererin führt die Website «StopFemaleErasure», in der sie etwa behauptet, Geschlechtsidentität sei mit dem Schutz von Frauen und Mädchen nicht vereinbar und versuche, Frauen in Sprache und Gesetz auf weltweiter Ebene auszulöschen. Mit ihrer Arbeit entlarve sie die Trans-Agenda, so Yang.

Hinter der Deprogrammierungs-Szene verbirgt sich jedoch eine «Praxis der gewaltsamen Herauslösung von Personen aus unkonventionellen Gruppen», wie es der US-Soziologe Anson Shupe in einer seiner Studie bezeichnete. Dabei versuchen sogenannte Deprogrammierungs-Agenten, die Ansichten von Menschen mit «starken Überzeugungen» – oft in religiösen oder sozialen Bewegungen – zu ändern und die Verbindungen zu der zugehörigen Gruppe zu kappen.

Die Taktiken der Deprogrammierer enthielten in der Vergangenheit in einigen Fällen Entführung, Gewaltanwendung oder Zwang, was zu strafrechtlichen Verurteilungen geführt hat.

Hast du Probleme mit deinen Eltern oder Kindern? Hier findest du Hilfe: Pro Juventute, Beratung für Kinder und Jugendliche, Tel. 147 Elternberatung, Tel. 058 261 61 61