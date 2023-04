Schwändi: Wolf am helllichten Tag nahe Dorf gesichtet – «Das schürt Angst»

Eine Autofahrerin filmte am Samstag in Schwändi einen Wolf beim Überqueren der Strasse. In den sozialen Medien löst das Video des wilden Tieres gemischte Gefühle aus.

Schwändi GL : Wolf am helllichten Tag nahe Dorf gesichtet – «Das schürt Angst»

Darum gehts Im Kanton Glarus wurde am Wochenende ein Wolf gesichtet.

Eine Autofahrerin filmte das Tier beim Überqueren der Strasse.

Das Video macht auf Facebook die Runde.

Die Wolfssichtung löst bei Userinnen und Usern verschiedene Gefühle aus.

Eine Spezialistin ordnet den Fall ein und kann Anwohnerinnen und Anwohnern die Angst nehmen.

Auf Facebook kursiert derzeit ein Video von einem Wolf, der die Strasse überquert. Die Aufnahme des Wildtieres wurde am Samstag am helllichten Tag in Schwändi GL gemacht. Eine Autofahrerin war auf einer 40er-Strecke unterwegs, als ihr das Tier über den Weg lief.

Die Autofahrerin filmte den Wolf beim Vorbeifahren, dieser überquerte gemütlich die Strasse. Seither macht das Video auf Facebook die Runde. Userinnen und User von Facebook reagieren unterschiedlich auf den Vorfall.

Debatte in den sozialen Medien

Der Wolf wurde nahe einer Wohnsiedlung gesichtet und löst bei einigen Anwohnerinnen und Anwohnern ein mulmiges Gefühl aus. «Der sollte nicht so nahe an die Dörfer kommen», kommentiert eine Glarnerin unter dem Video. Weiter fragt sie sich, wie wohl Familien mit Kindern damit umgehen. «Das schürt Angst», schreibt sie. Ein Mann aus Mitlödi GL versteht die Bedenken der Anwohnerin. «Respekt habe ich sicher», ergänzt er, betont aber auch: «Wir sind in seinem Revier, der Wolf ist von Natur aus da.»

Die Bedenken der Anwohnerin sind laut weiteren Kommentaren unbegründet: «Wenn du zeigen kannst, wo ein Wolf einen Menschen angreift, können wir weiterreden», meint eine Userin. Auch eine Mutter aus Glarus zeigt wenig Verständnis: «Ich habe mehr Angst, wenn meine Kinder alleine am Bahnhof sind.» Sie habe bereits Ferien mit ihren Kindern in der Nähe eines Wolfsrudels gemacht und mache sich keine Sorgen. «Solche Gerüchte machen mich hässig.»

Nicht alle Kommentare in den sozialen Medien zeigen sich besorgt. Manche Userinnen und User freuen sich über die gemachte Aufnahme. «Wunderschönes Tier», meint ein User. «Tolle Aufnahme, danke fürs Teilen», schreibt eine weitere.

Was sollte man tun, wenn man einem Wolf begegnet?

Auf Anfrage von 20 Minuten ordnet Franziska Wyss, Hauptabteilungsleiterin Umwelt, Wald und Energie des Kantons Glarus, die Wolfssichtung ein. «Wölfe sind eher dämmerungs- und nachtaktiv», so Wyss. Die Sichtung am helllichten Tag sei daher eher selten. Trotzdem könne nicht ausgeschlossen werden, den Wildtieren auch einmal am Tag zu begegnen.

Wie gefährlich ist es, einem Wolf zu begegnen? «Man muss sich an die klassischen Verhaltensregeln halten», so Wyss. Vor allem sei es wichtig, ruhig zu bleiben. «In der Regel zieht sich der Wolf zurück», sagt Wyss. Wildtiere seien im Allgemeinen eher vorsichtig und würden selbst weichen. Falls dies nicht der Fall sei, solle man sich langsam zurückziehen. «Das Tier sollte auf keinen Fall gejagt oder verfolgt werden», so Wyss.

Wer sich richtig verhält, hat nichts zu befürchten

Generell zeigen sich Wölfe nicht aggressiv gegenüber Menschen, Wyss ist kein Zwischenfall bekannt. «Wenn sich Wildtiere jedoch bedroht fühlen, können sie sich aggressiv verhalten», so Wyss. Wer einem wilden Tier begegne, der sollte sich deshalb unbedingt an die Verhaltensregeln halten, so könnten Zwischenfälle hoffentlich in Zukunft vermieden werden.

Weiter erklärt Wyss: « Die Regulierungsmöglichkeiten für Wölfe sind im Jagdgesetz des Bundes geregelt. Für stark schadenstiftende Tiere besteht die Möglichkeit, diese zu entnehmen respektive um eine entsprechende Bewilligung zu ersuchen.» Falls ein Tier sich auffällig verhalte, würden sofort die nötigen Massnahmen ergriffen. Wölfe, die auffallend seien, probiere man zu vertrieben. «Man versucht, ihnen zu zeigen, dass sie am entsprechenden Ort unerwünscht sind.»

Eine Regulierung infolge erheblicher Gefährdung von Menschen ist zulässig, wenn sich Wölfe regelmässig innerhalb oder in unmittelbarer Nähe von Siedlungen aufhalten und sich dabei gegenüber Menschen zu wenig scheu oder aggressiv zeigen. «Es ist die allerletzte Massnahme, die ergriffen wird.»

