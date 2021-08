Trimmis GR - Wolf attackiert Kuh auf Sayser Alp

Das Foto einer verletzten Kuh macht laut einem News-Scout in der Gemeinde Trimmis GR die Runde. Es soll sich um eine Wolf-Attacke handeln. «So etwas gibt einem zu denken. Die Leute sind besorgt», so der News-Scout. Tatsächlich kam es am 9. August zu einem Übergriff auf eine Kuh auf der Sayser Alp, wie Marc Hosig vom Amt für Jagd und Fischerei Graubünden bestätigt. Ganz in der Nähe sei es am 27. Juli zu einem Übergriff auf ein Kalb gekommen. Bisher seien dies die beiden einzigen Vorfälle dieser Art in der Region. Um welchen Wolf es sich handelt, sei nicht bekannt.