Landquart GR – Wolf auf Autobahn angefahren – tot

Ein Wolfsrüde wurde am Dienstagmorgen, gegen 4.15 Uhr, auf der Autobahn A13 von einem Auto überfahren. Man geht davon aus, dass der Wolf in Landquart die Autobahnausfahrt bei der Tardisbrücke hochgelaufen ist und sich danach in Richtung Sargans bewegte. «Es ist der erste Wolf, der in diesem Winter im Strassenverkehr gestorben ist», sagt Arno Puorger, akademischer Mitarbeiter Grossraubtiere beim Amt für Jagd und Fischerei Graubünden.