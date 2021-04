DNS-Spuren  - Wolf aus Italien reisst Geiss in Appenzell

Am 5. März 2021 wurde im Kanton Appenzell Innerrhoden eine Geiss durch einen Wolf gerissen. Das teilte die Ratskanzlei am Freitag mit. Eine Laboranalyse stellte nun fest, dass es sich beim Wolf um M169 handelt. Dieser stammt aus Italien und wurde am 20. Februar bereits im Tessin festgestellt. «Der Wolf hat im Maggiatal am 20. Februar 2021 nachweislich eine Hirschkuh gerissen», sagt Ueli Nef, Jagd- und Fischereiverwalter im Kanton Appenzell Innerrhoden.

In Innerrhoden könnte M169 für einen weiteren Riss verantwortlich sein: «Es besteht der Verdacht, dass eine Hirschkuh im Gebiet Sonnenhalb ebenfalls vom Wolf M169 gerissen wurde, die Bestätigung durch das Labor steht jedoch noch aus.»