Verstörendes Bild

«Wolf hat eine Kuh und ein Kalb gerissen»

In den sozialen Medien kursiert ein Bild von einem toten Kalb. Der Verursacher soll ein Wolf sein. Ein Experte sagt, das sei noch nicht klar, aber grundsätzlich möglich.

Dieses Bild kursiert in den sozialen Medien. Es zeigt ein totes Kalb.

In Valendas GR machte ein Landwirt am Samstag eine schreckliche Entdeckung. Er fand auf einer Weide eine tote Mutterkuh und ein Kalb. Das Kalb war stark verletzt. Es weist offensichtliche Bisswunden auf. Ein Bild des Tieres kursiert derzeit in den sozialen Medien. Eine Landwirtin postete das Bild auf Facebook und schrieb dazu: «Kuh und Kalb gerissen von Wolf. Und alle glauben immer, Wölfe reissen nur Schafe und Ziegen.»