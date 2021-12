DNA-Analyse – Wolf hat im Baselbiet sieben Geissen gerissen

Vier Tage zuvor waren in Lauwil sieben Geissen gerissen worden. Die Tiere wurden anschliessend im Labor per DNA-Analyse untersucht.

Ende November wurde in Zeglingen BL ein Wolf fotografiert und löste im Baselbiet Angst und Schrecken aus. Vier Tage zuvor waren in Lauwil sieben Geissen gerissen worden. Ob der Wolf dafür verantwortlich war, war damals noch nicht bekannt. Die Tiere wurden daraufhin in ein Labor gebracht und per DNA-Analyse untersucht. Die Resultate des zuständigen Labors der Universität Lausanne zeigten, dass tatsächlich ein Wolf für den Tod der Geissen verantwortlich war. Dies teilte das Amt für Wald beider Basel am Dienstag mit. Ob es sich um denselben Wolf handelt, der in Zeglingen von einem Bauern fotografiert werden konnte, kann laut dem Amt für Wald nicht herausgefunden werden.