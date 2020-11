In der Nähe einer Siedlung in Graubünden wurde ein Wolf gesichtet. (Symbolbild)

Ein Video zeigt, wie letzten Samstag im Kanton Graubünden ein Wolf in der Nähe eines Siedlung gesichtet wurde. Dass ein Wolf sich nahe einer M enschensiedlung bewegt, überrascht, wie das Amt für Jagd und Fischerei gegenüber 20 Minuten sagt: «Besonders in der kalten Jahreszeit folgen die Wölfe den Beutetieren gerne in die tieferen Regionen. Ob es immer derselbe Wolf ist und aus welchem Rudel er stammt, oder ob es ein Einzelwolf ist, ist schwierig zu sagen.»

Trotz aller Überraschung: Es könne immer mal wieder vorkommen, dass ein Wolf in der Nähe von Siedlungen gesichtet werde. Zudem seien in der Umgebung des Dorfes Felsberg, wo der Wolf gesichtet wurde, bereits früher Wölfe gesichtet worden. «Wenn sich ein Wolf am Talboden bewegt, hat er nur wenig Möglichkeiten am Dorf Felsberg vorbei zu kommen. Entweder nördlich vom Dorf oder südlich, wie in diesem Fall, doch in beiden Fällen kommt das Tier dem Dorf sehr nahe. Dieses Verhalten kann ab und zu beobachtet werden.»