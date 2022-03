Doch kein Mischling - Wolf irrtümlich geschossen – jetzt zeigt Peta den Kanton Wallis an

Anzeige ist eingegangen

In der Schweiz ist es in der Jagdverordnung vorgeschrieben, dass Mischlinge von Wölfen und Hunden geschossen werden müssen. Grund dafür ist der Artenschutz, denn durch die Kreuzung von Wolf und Hund kann sich das Genmaterial der Wolfspopulation verändern. Laut einem Bericht des SRF-Regionaljournals ist es ausserdem möglich, dass die Mischlinge weniger Angst vor Menschen haben und darum gefährlicher werden können.

Seit Herbst unter Beobachtung

Der betreffende Wolf stand seit Herbst 2021 unter Beobachtung. Auf Fotos und Videos waren seine Grösse und sein dunkles Fell aufgefallen. Sowohl Bafu als auch Kora stimmten dem Abschuss zu. Anschliessend wurde es am Tierspital in Bern untersucht. Das Labor für Populationsgenetik der Universität Lausanne und das Zentrum für Wildtiergenetik im deutschen Gelnhausen übernahmen die Gen-Analyse. Das Ergebnis zeigte, dass es sich um einen genetisch reinen Wolf handelte, der aus der italienisch-französischen Population stammt.

«Dieses Ergebnis zeigt, dass die äusseren Merkmale in Wolfspopulationen italienischer Herkunft in grösserem Ausmass variieren können als bisher angenommen», schreibt der Kanton Wallis in einer Medienmitteilung. Behörden und Fachleute gehen davon aus, dass in der Schweiz im Gegensatz zu einigen Nachbarländern bisher noch keine Wolf-Hund-Paarungen erfolgt sind. Deshalb sei es wichtig, dass bei begründetem Verdacht auf Wolf-Hund-Mischlinge diese auch in der Schweiz erlegt werden.