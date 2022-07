Puschlav GR: Wolf knurrt Person an – «Wir hoffen, dass das ein Einzelfall bleibt»

1 / 4 Am Samstag wurde eine Person von einem Wolf verfolgt und angeknurrt. (Im Symbolbild: Mutterwölfin F07 des ehemaligen Calanda-Rudels) Amt für Jagd und Fischerei Graubünden Adrian Arquint, Vorsteher des Bündner Amts für Jagd und Fischerei, hofft, dass es sich dabei um einen Einzelfall handelt. Screenshot/gr.ch Anfang Juli hatte ein Wolfsrudel im Beverin eine Mutterkuh angegriffen. Amt für Jagd und Fischerei Graubünden

Darum gehts

So eine Begegnung möchte man als Spaziergänger wohl lieber vermeiden: Auf der Alp Grüm im Puschlav GR näherte sich am Samstagmorgen zwischen acht und neun Uhr ein Wolf einer Person. Wie Behörden des Kantons Graubünden mitteilen, sei der Wolf der Person während mehrerer Minuten auf kurze Distanz gefolgt und habe sie angeknurrt.

«Laut den Angaben der betroffenen Person näherte ihr sich der Wolf bis auf sieben bis 30 Meter», sagt Adrian Arquint, Vorsteher des Bündner Amts für Jagd und Fischerei, gegenüber 20 Minuten. Genau könne sie es nicht sagen, das Knurren des Tieres sei für die Person jedoch klar hörbar gewesen. «Der Rahmen der ganzen Situation ist sehr aussergewöhnlich», so Arquint. Normalerweise ziehe der Wolf relativ schnell davon, wenn er Menschen bemerkt und sei daher keine akute Gefährdung.

Ursachen für das Verhalten werden gesucht

Es habe zwar im letzten Jahr eine ähnliche Begegnung gegeben, damals habe der Spaziergänger aber, anders als am Samstag, einen Hund dabei gehabt. «Diesen könnte der Wolf als Eindringling in sein Revier wahrnehmen», erklärt der Amtsleiter. Beim Vorfall am Samstag handelte es sich also um den ersten Vorfall dieser Art. «Wir hoffen, dass das ein Einzelfall bleibt», sagt Arquint.

Entspannt schaue man nun jedoch nicht auf die Situation: «Es geht jetzt darum, herauszufinden, warum sich der Wolf dem Menschen aggressiv genähert hat.» Dies könne viele Gründe haben: «Vielleicht ist das Tier krank oder verletzt», so Arquint. Oder: «Er hat möglicherweise gerade in der Nähe etwas gerissen und wurde durch die Person gestört.» Der Wolf sei jedenfalls noch relativ unbekannt und bisher nicht auffällig gewesen. Man müsse nun erstmal schauen, ob das Tier überhaupt noch in dem Gebiet ist.

Wölfe meiden meist den Kontakt zum Menschen

Der Kanton ist mit der Gemeinde und mit dem Bund in Kontakt. Sobald die Umstände des Vorfalls geklärt sind, wird über das weitere Vorgehen entschieden. Der Kanton hebt in seiner Mitteilung heraus: «Wölfe, die in freier Wildbahn aufwachsen und dort leben, sind nicht grundsätzlich gefährlich und meiden meist den Kontakt zu Menschen.» Um doch für allfällige Begegnungen vorbereitet zu sein, verweist der Kanton auf ein Merkblatt mit grundsätzlichen Verhaltensregeln.

Vor wenigen Wochen zeigten sich die Bündner Behörden besorgt, nachdem im Beveringebirge Wölfe eine Mutterkuh gerissen haben. Die siebenjährige Kuh befand sich mit weiteren Kühen auf einem eingezäunten Areal, teilt das Amt für Jagd und Fischerei mit. Die Wölfe des Beverinrudels verhielten sich seit Jahren «sehr problematisch», heisst es in der Medienmitteilung. Die Tötung einer ausgewachsenen Kuh sei neu und schwerwiegender.

