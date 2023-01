Schwarzenburg: Wolf wird bei Angriff auf Schafsherde erschossen 

Der Berner Wildhut ist es in der Nacht auf Donnerstag gelungen, einen bekannten Wolf zu schiessen, bevor er ein weiteres Mal zuschlagen konnte. Am Mittwochvormittag erlegte der Wolf in Oberbalm sein letztes Tier. Beim zweiten Versuch, in die Herde einzudringen, wurde er erschossen. Nach dem Jagdinspektorat des Kantons war er womöglich für den Grossteil der Risse von Nutztieren in der Region verantwortlich.