Ein Wolf läuft in der Nacht durch Felsberg GR. Privat

Darum gehts In Felsberg GR läuft am Sonntag ein Wolf durchs Dorf.

Im Winter seien Wölfe vermehrt am Talboden anzutreffen.

Der Wolf hat keine Nutztiere gerissen.

Hunde können von Wölfen attackiert werden.

Ein Video macht in den Sozialen Medien die Runde, indem ein Autofahrer Sonntagnacht einen Wolf auf der Strasse inmitten von Felsberg GR filmt. Der Augenzeuge habe daraufhin die Kantonspolizei Graubünden informiert, welche dann einen Wildhüter informierte, so das Amt für Jagd und Fischerei. Das Amt hat Kenntnis von den Videos. «Die Bilder sind aktuell und stammen vom vergangenen Sonntag», so Marc Hosig, Leiter Zentrale Dienste in Graubünden.

Der Wolf befand sich im südlichen Teil des Dorfes Felsberg GR, welches in der Nähe der Stadt Chur liegt. Dass er sich so nahe am Talboden aufhielt, sei besonders im Winter zu beobachten. Auch seine Beutetiere befinden sich zu diesen Jahreszeiten in den tieferen Regionen. «Wenn sich ein Wolf am Talboden bewegt, hat er nur wenig Möglichkeiten, am Dorf Felsberg vorbei zu kommen. Entweder nördlich vom Dorf oder südlich, in beiden Fällen kommt das Tier dem Dorf sehr nahe», so Hosig.

Hunde am ehesten gefährdet

«In der Nähe des Beobachtungsortes ist es zu keinen Nutztierrissen gekommen», teilt Hosig weiter mit. Trotzdem sei es Ende Oktober in der Nähe von Felsberg GR zu einem Riss eines Rehs gekommen, welcher einem Wolf angerechnet wird.

Am ehesten seien Hunde gefährdet. Die Wölfe könnten sie als Gefahr oder als Fressfeinde wahrnehmen. «Solange sich die Hunde aber in der Nähe ihrer Besitzer oder in der Nähe der Siedlung aufhalten, ist die Gefahr sehr klein», so der Leiter Zentrale Dienste beim Amt für Jagd und Fischerei. Ausserhalb der Siedlung, frei in einem Wolfsgebiet, sei es für Hunde gefährlicher. «In einer solchen Situation ist es durchaus möglich, dass ein Wolf einen Hund attackiert», so Hosig.