Aktualisiert 17.05.2020 14:48

Jungtier hat sich verirrt

«Wolf merkt hoffentlich, dass er besser im Wald lebt als in der Siedlung»

In Giswil hat am Samstagmittag ein Vater auf seine Töchter gewartet. Dann sah er etwas und glaubte seinen Augen nicht: In aller Ruhe spazierte ein Wolf an ihm mitten in Giswil vorbei.

von Daniela Gigor

Darum geht es Mindestens sechs Personen haben in Giswil OW einen Wolf gesichtet.

Auch ein Experte vom Kanton hat den Wolf mit eigenen Augen gesehen.

Es könnte sich um einen jungen Wolf handeln, der sich verirrt hat.

Benno Wolf aus Sarnen wartete am Samstag gegen 11.20 Uhr in seinem Auto vor der Mehrzweckhalle in Giswilauf seine Kinder, bis sie ihr Skitraining beendet hatten, um sie wieder nach Hause zu fahren. Was er dann sah, dürfte einmalig sein in seinem Leben: «Plötzlich sah ich einen Wolf auf mich zukommen.» Der Augenzeuge griff zum Telefon und informierte die Polizei über seine Sichtung. In der Folge wurde der Obwaldner Naturaufseher Eugen Gasser aufgeboten, der im Kanton Obwalden für die Gemeinden Lungern, Giswil und Sarnen zuständig ist .

Der Wildhüter hätte sich über einen Haufen Kot gefreut

Auch für Gasser war diese Sichtung eine Überraschung: «Ich sah zum ersten Mal einen Wolf. Es war ein Erlebnis, ihn zu beobachten.» Das Tier sei etwa an sechs verschiedenen Orten gesichtet worden, vor der Mehrzweckhalle etwa hätte ihn eine Gruppe Jugendlicher gesehen. Laut Gasser legen Wölfe sehr weite Strecken zurück. Er vermutet, dass der Wolf von Osten her kam und in Richtung Westen weiter ging. «Ich sah ein gesundes Tier, das zielgerichtet in seinem Lebensraum unterwegs war», sagt Gasser weiter. Der Wildhüter hätte sich darüber gefreut, wenn er Kot des Wolfes gefunden hätte: «Dann wäre es möglich gewesen, seine DNA bestimmen zu lassen.» Laut Gasser hätte damit unter anderem bestimmt werden können, aus welchem Rudel er stammt. Was ihn aber freut: «Niemand, der den Wolf gesichtet hatte, war deswegen erbost.»