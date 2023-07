Zahlreiche Schafe tot aufgefunden: Züchter im Diemtigtal brechen Sömmerung vorzeitig ab.

«Die Verletzungen, die unsere Schafe nun hatten, sehen meiner Meinung nach teilweise so aus, als könnten sie vom Picken eines Vogels stammen», sagt Marianne Grossenbacher, zuständig für das Alpgeschehen bei der Schafzuchtgenossenschaft Schwanden.

DNA-Probeentnahmen an den Wunden der Tiere sollen nun Klarheit bringen.

Auf der Alp Chummli wurden in den vergangenen Tagen zehn Schafe tot aufgefunden. Mehrere von ihnen wiesen schwere Verletzungen auf, teils war nur noch ihr Gerippe vorzufinden. Es ist nicht der erste solche Vorfall: Bereits im letzten Jahr waren 20 Schafe auf der Alp im Diemtigtal getötet worden. Die Schafzuchtgenossenschaft Schwanden zieht nun die Konsequenzen: Sie beendet die Sömmerung vorzeitig.

Wolfsangriff oder doch Gänsegeierattacke?

Erst vor rund einem Monat hatten die Schafzüchter ihre Tiere auf die Alp gebracht. Weil diese als nicht schützbar gilt, sind regelmässige Kontrollgänge erforderlich. «Jeden zweiten Tag haben wir kontrolliert, wie es um die Schafe steht», sagt Marianne Grossenbacher, zuständig für das Alpgeschehen bei der Schwandener Schafzuchtgenossenschaft. Als sie persönlich nach den Tieren schaute, fand sie ein «verletztes Schaf mit einzelnen Löchern an Haxe und Hals» vor. Sie brachte es ins Tal zum Tierarzt.

Bei einem weiteren Kontrollgang wurde ein Schaf mit zerfetztem Euter und aufgerissener Bauchpartie vorgefunden. Die Züchter beschlossen sofort den Wildhüter zu alarmieren, um eine DNA-Probe zu nehmen. «Der Arzt meinte, dass die Verletzungen von einem hundeähnlichen Tier stammen könnten», so Grossenbacher.

Sömmerung wird vorzeitig abgebrochen

Als einige Tage später weitere Schafe tot aufgefunden wurden, von denen teils nur noch das Gerippe übrig war, entschied sich die Genossenschaft, die Sömmerung vorzeitig zu beenden, um weitere Verluste zu verhindern. «Es macht keinen Sinn, die Schafe auf die Alp zu bringen, um dann am Ende der Sömmerung nur noch mit der Hälfte ins Tal zurückzukehren. Für uns ist es eine emotionale und finanzielle Belastung, ein Tier zu verlieren», sagt Grossenbacher zu 20 Minuten.

Beobachtungen melden

Das Jagdinspektorat des Kantons Bern hält einen Angriff von Gänsegeiern für unwahrscheinlich. Die Genossenschaft dagegen schliesst nicht aus, dass die Vögel ihre Klauen im Spiel hatten. «Letztes Jahr habe ich bereits beobachtet, wie Gänsegeier ein Schaf angegriffen haben, konnte dies aber leider nicht dokumentieren. Die Verletzungen, die unsere Schafe nun hatten, sehen meiner Meinung nach teilweise so aus, als könnten sie vom Picken eines Vogels stammen», sagt Grossenbacher.

Um herauszufinden, ob Gänsegeier Mitschuld an den Ereignissen tragen, ruft die Vereinigung zum Schutz von Wild- und Nutztieren vor Grossraubtieren im Kanton Bern Älplerinnen und Älpler auf, Beobachtungen von Gänsegeier-Angriffen in Form von Foto und Video aufzuzeichnen.

Wie die Wirtschafts-, Energie- und Umweltdirektion in einer Medienmitteilung vom Dienstag schreibt, hat der Kanton Bern den Abschuss eines Wolfes im nahegelegenen Simmental verfügt. Dieser riss auf der Alp Nüschlete im Zeitraum vom 18. Juni bis zum 8. Juli 13 Schafe. Grossenbacher hält es für gut möglich, dass es sich um denselben Wolf handelt, da Wölfe in einer Nacht nicht selten bis zu 60 Kilometer zurücklegen können. Die Verfügung des Kantons ist bis am 17. September befristet.