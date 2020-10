Das letzte Mal, als ein Wolf in der Region in eine Fotofalle getappt ist, war Mitte Oktober in Rebstein SG. (Symbolbild)

In Altstätten SG ist es erstmals seit der Alpsömmerung zu einem Wolfsriss gekommen. Ein Landwirt fand am Mittwoch auf seiner eingezäunten Weide am Kornberg-Tobel zwei tote und ein stark verletztes Schaf. Der herbeigerufene Wildhüter musste das dritte Schaf erlösen. Er habe bestätigt, dass ein Wolf für die Risse verantwortlich sei, heisst es in der Mitteilung der St. Galler Staatskanzlei vom Donnerstag.