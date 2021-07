Wildhaus SG - Wolf reisst im Kanton St. Gallen in einer Woche acht Schafe

Die ersten Risse wurden am 16. Juli auf der Roslenalp vermeldet. Zwei tote Schafe wurden dort entdeckt. Zwei weitere Tiere waren so schwer verletzt, dass man sie erlösen musste.

Innert einer Woche wurde an zwei verschiedenen Orten im Süden des Kantons St. Gallen Schafsrisse durch einen Wolf vermeldet. Der erste Riss ereignete sich am 16. Juli auf der Roslenalp, wo zwei tote Schafe entdeckt wurden. Zwei weitere Tiere waren so schwer verletzt, dass man sie erlösen musste. Wie das «Tagblatt» schreibt, befand sich die Schafsherde in einem offenen Gelände und war nicht eingezäunt. Nur wenige Tage später, am 20, Juli, wurden zwei weitere Risse vermeldet. Dieses Mal auf dem Gulmen bei Wildhaus SG.