Kanton St. Gallen: Wolf reisst Rind im Calfeisental – 30 Geier machen sich über Kadaver her

Bereits im Vorjahr wurde am 5. August 2021 eine Kuh von Wölfen im St. Galler Murgtal angegriffen. Diese Kuh hatte jedoch überlebt. (Symbolbild)

In der Nacht vom 4. auf den 5. August 2022 wurde in der Gemeinde Pfäfers auf dem Brändlisberg im Calfeisental oberhalb St. Martin ein einjähriges Rind aus einer Jungviehherde von einem oder mehreren Wölfen gerissen. Die Alp liegt im eidgenössischen Jagdbanngebiet «Graue Hörner». Am Freitagmorgen nutzten rund 30 Gänsegeier den Kadaver.