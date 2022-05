Oberwangen TG: Wolf reisst Schaf im Kanton Thurgau 

In Oberwangen TG wurde am Montag ein Schaf von einem Grossraubtier getötet (Symbolbild).

In Oberwangen TG wurde am Montag ein Schaf durch ein Grossraubtier getötet. Weitere Schafe wurden nicht verletzt. Mit hoher Wahrscheinlichkeit deutet die Analyse der Rissspuren und der vorgefundenen Pfotenabdrücke auf einen Wolf als Verursacher hin. «Eine direkte Sichtung des Wolfes gab es nicht», sagt Roman Kistler, Amtsleiter der Jagd- und Fischereiverwaltung, auf Anfrage von 20 Minuten.

Weiterer Fall vor einigen Tagen

Vor einigen Tagen, am 22. April, ereignete sich ein weiterer Fall in derselben Region: Ein Kalb wurde gerissen. Auch hier kann ein Wolf als Verursacher nicht ausgeschlossen werden. Durch das Zentrum für Fisch- und Wildtiermedizin in Bern wird dieser Fall weiter abgeklärt. Die Nutztierhalter des Kantons wurden über die Situation mit einer SMS-Alarmmeldung in Kenntnis gesetzt.