Appenzell Innerrhoden : Wolf reisst Schaf in Siedlungsnähe 

Der Angriff ereignete sich in Siedlungsnähe auf einer Weide. Gemäss Nef musste das Raubtier keinen Zaun überwinden, um an das Schaf zu gelangen. Es ist der erste Nutztierriss in diesem Jahr in Appenzell Innerrhoden. Im April hat ein Wolf sogar eine freilebende Hirschkuh gerissen. Im Februar 2021 wurde im Innerrhodischen das letzte Mal ein Schaf gerissen.