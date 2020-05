Wolfsalarm

Wolf reisst Schaf in Unterschächen

Im Brunnital in Unterschächen (UR) ist ein Schaf vermutlich einem Wolf zum Opfer gefallen. Ein Passant hat das tote Tier am Dienstagnachmittag gefunden.

Am letzten Samstag wurde ein junger Wolf in Giswil von Passanten gesichtet.

Ein Wolf hat am Dienstag im Brunnital ein Schaf gerissen.

Ein Passant hat das tote Schaf am Dienstagnachmittag im Brunnital gefunden und dies dem Wildhüter gemeldet. Aufgrund des Rissbildes gehe man davon aus, dass ein Wolf das Schaf getötet habe, sagte Josef Walker von der kantonalen Abteilung Jagd auf Anfrage der SDA.

Walker bestätigte eine Meldung der « Luzerner Zeitung ». Das Schaf habe sich auf offener Allmend befunden und war darum nicht geschützt. In Schattdorf sei ausserdem erst am Montag ein Wolf gesichtet worden. Es sei aber nicht bekannt, ob es sich um dieses Tier handeln würde, welches nun das Schaf gerissen habe.

Jungwolf war am Samstag in Giswil (OW) unterwegs

Am letzten Samstagmittag sorgte auch ein Wolf in Giswil im Kanton Obwalden für Schlagzeilen: «Plötzlich sah ich einen Wolf auf mich zukommen», sagte Benno Wolf aus Sarnen, der vor der Mehrzweckhallte auf seine Kinder wartete. Der Augenzeuge griff zum Telefon und informierte die Polizei über seine Sichtung. In der Folge wurde der zuständige Wildhüter aufgeboten.