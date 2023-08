Wolfsriss: Wolf reisst vom Aussterben bedrohte Schafe

Erhaltungszucht ProSpecieRara

Schutzmassnahmen unrealistisch

Erhalt der Kulturlandschaft sichern

Die vom Wolf verschonten Tiere einzusperren, war für die Spychers keine Option. Stattdessen entschlossen sie sich, ihre Schafe an Tierhalter zu verkaufen, die in Gebieten mit geringerer Wolfspräsenz leben. So hoffen sie, dass ihre geliebten Tiere in einer Umgebung leben können, die ihrem natürlichen Verhalten und ihren Bedürfnissen entspricht, und sie vor der ständigen Bedrohung durch den Wolf bewahrt bleiben.