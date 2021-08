Beobachten statt erschiessen - Wolf-Safaris sollen dem Schweizer Tourismus helfen

Mit dem Wolf den Ökotourismus in der Schweiz ankurbeln, lautet der Vorschlag des ehemaligen Direktors von Schweiz Tourismus.

Dieser Wolf tappte im vergangenen Winter in eine Fotofalle im Prättigau.

Das soll es auch vermehrt in der Schweiz geben – dazu könnten zum Beispiel Wolf-Safaris gehören.

In der Schweiz gebe es viel zu wenige Angebote, Wildtiere zu beobachten – vor allem im hochpreisigen Segment. Die Schweiz verpasse gerade den grossen Trend des Ökotourismus, schreibt Schmid in einer Studie, die er im Auftrag des Bundesamts für Umwelt verfasst hat. Dabei seien nachhaltige Naturerlebnisse so gefragt wie nie - und sie würden sogar zum Schutz von Tieren und Landschaften beitragen. Als Vorbilder nennt Schmid Ruanda und Botswana, wo teure Safari-Angebote dazu beigetragen haben, wilde Tiere vor dem Aussterben zu schützen.