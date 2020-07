Potersalp

Wolf tötet zwei Geissen

In der Nacht auf Freitag, 26. Juni 2020, sowie in der Nacht auf Freitag, 3. Juli 2020, wurden auf der Potersalp zwei gerissene Geissen gefunden, zwei weitere waren leicht verletzt. Die Rissbilder deuten auf einen Wolf hin, wie die Ratskanzlei des Kantons Appenzell Innerrhoden am Montag mitteilte. Dieser konnte mittels Fotofalle bestätigt werden.

Zudem gelang es einem Jagdaufseher, den Wolf am Rissplatz am Samstagabend, 4. Juli 2020, zu

beobachten. Zur Individuumsbestimmung wurden DNS-Proben sichergestellt und eingeschickt, heisst es in der Mitteilung weiter. Die Ergebnisse werden in einigen Wochen vorliegen.