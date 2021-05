Graubünden - Wolf und Biber geschossen

In der Nacht auf den Sonntag musste im Valsertal im Kanton Graubünden ein Wolf erlegt werden. Das männliche Tier wies eine starke Verletzung am Vorderbein auf, heisst es in einer Mitteilung vom Amt für Jagd und Fischerei Graubünden. Beim Wolf handelt es sich um einen bereits älteren Rüden. Dieser konnte laut Mitteilung in den letzten Wochen mehrfach beobachtet werden.