Glarnerland: Wolf angefahren und tot aufgefunden

Wolf auf der Strasse in Schwändi

Vor einer Woche sorgte schon eine Wolfsichtung in Schwändi GL für Aufregung im Glarnerland. Am helllichten Tag spazierte ein Wolf vor einem Auto über die Strasse in der Nähe des Dorfes. Ob es sich um den gleichen Wolf wie zwischen Netstal und Näfels handelt, bleibt unklar. Die Sichtung löste allerdings bei einigen Anwohnerinnen und Anwohnern ein mulmiges Gefühl aus. «Der sollte nicht so nahe an die Dörfer kommen», so eine Glarnerin. Andere wiederum nahmen die Situation gelassen.