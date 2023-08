Wolfenschiessen NW: FDP-Landrat wird vermisst

Am 26. August ging gegen 16 Uhr bei der Kantonspolizei Nidwalden die Meldung ein, dass der 60-jährige in Wolfenschiessen wohnhafte Remigi Zumbühl vermisst werde. Gemäss Meldung sei sein Fahrzeug in Wolfenschiessen beim Secklisbach aufgefunden worden. Es wurden sofort umfangreiche Suchmassnahmen eingeleitet, wie die Kapo Nidwalden mitteilt. Diese haben bis zum jetzigen Zeitpunkt jedoch nicht zum Auffinden des vermissten Mannes geführt.