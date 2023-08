Wolfenschiessen NW: Dorf hilft bei der Suche: «Die Solidarität ist sehr schön»

1 / 4 Seit Samstag wird FDP-Landrat Remigi Zumbühl vermisst. Neben der Polizei Nidwalden suchen auch private Suchgruppen nach dem 60-Jährigen. Kapo Nidwalden Die Polizei ruft am Dienstagnachmittag dazu auf, auch Ställe und Waldhütten nach Zumbühl abzusuchen. Kapo Nidwalden «Niemand scheint sich für die Suche im Regen zu schade zu sein», sagt Pikettoffizier Marco Niederberger. FDP Nidwalden

Darum gehts Remigi Zumbühl, Landrat der FDP Nidwalden, wird seit Samstag in Wolfenschiessen vermisst.

Nach intensiver Suche konnte der 60-Jährige noch nicht aufgefunden werden.

Im Dorf ist die Solidarität gross: Private aus dem Dorf haben sich zu einer Suchorganisation zusammengeschlossen.

Nun ruft die Polizei die Bevölkerung dazu auf, Hütten und Ställe nach dem Vermissten zu kontrollieren.

Mit sämtlichen technischen und personellen Mitteln sucht die Polizei Nidwalden seit Samstagmittag in Wolfenschiessen intensiv nach dem vermissten FDP-Landrat Remigi Zumbühl, «bislang jedoch ohne Erfolg», sagt Pikettoffizier Marco Niederberger zu 20 Minuten. «Gegenwärtig verfolgen wir alle Hinweise und mittlerweile ist fast das ganze Korps in der Suche involviert», sagt Niederberger.

Am Montag ist bei der Polizei ein Hinweis eingegangen, dass eine Person den Vermissten im Dorf gesichtet hat. Die Suche wurde folgend mit einem Armeehelikopter ausgeweitet.

Das Dorf macht sich Sorgen

Auch wenn die ausgeweitete Suche am Montag ohne Erfolg war, sind Anwohnende aus Wolfenschiessen besorgt. «Es haben sich nach diesem Hinweis 50 Leute zusammengetan, um überall intensiv nach ihm zu suchen, auch in Kellern. Sie sind besorgt, dass Zumbühl in einem verwirrten Zustand nicht nach Hause findet», sagt Fraktionsvorsteher der FDP Nidwalden, Dominik Steiner.

Bevölkerung hilft schon seit Sonntag

Die Suche nach dem Vermissten beschränkt sich jedoch nicht nur darauf: «Die Bevölkerung beteiligt sich sehr aktiv an der Suche, seit Sonntag. In Posts auf Social Media wurde zur Mithilfe aufgerufen und es haben sich private Gruppen aus der Bevölkerung gebildet, die bei jedem Wetter unermüdlich suchen. Diese Solidarität ist sehr schön», so Niederberger weiter.

«Niemand scheint sich für die Suche im Regen und bei kühlen Temperaturen zu schade zu sein. Wir weisen jedoch die freiwilligen Helfer auf ihre eigene Sicherheit hin. Für die Suche sind Spezialisten vor Ort.» Für den Informationsaustausch stehe die Polizei eng mit den privaten Suchorganisationen in Kontakt. Man solle sich jedoch nicht zu nahe an der Engelberger Aa, an Bächen oder in unwegsamen Geländen aufhalten, da mit plötzlichem Anstieg der Gewässer, mit Abrutschungen von Hängen oder Steinschlag gerechnet werden müsse.

Am Dienstagnachmittag alarmiert die Nidwaldner Polizei erneut: «Es ist nicht auszuschliessen, dass der Vermisste ein medizinisches Problem hat und sich irgendwo an einem geschützten Ort aufhalten könnte. Kontrollieren Sie nach Möglichkeit Ihren Wohnort, Ihren Stall, Ihre Waldhütte oder dergleichen und melden Sie Auffälligkeiten oder Veränderungen der Kantonspolizei», heisst es in der Medienmitteilung.

«Er fehlt uns allen sehr»

Die FDP Nidwalden ist vom Vermisstenfall «schockiert. Er fehlt uns allen sehr. Da er in unserer Partei äusserst aktiv ist, sehen wir ihn regelmässig. Wir hoffen sehr, dass er so bald wie möglich wohlauf gefunden wird», sagt Steiner. Die FDP steht in engem Kontakt mit den privaten Suchgruppen, der Polizei und den Angehörigen.

Der Vermisste ist circa 173 cm gross und von kräftiger Statur. Er hat kurze graue Haare und trägt einen Schnurr- und Kinnbart. Am linken Ohr trägt er mehrere Ohrstecker. Am Tag seines Verschwindens trug er eine kurze blaue Jeanshose und einen roten oder einen schwarzen Regenschutz. Personen, welche Angaben über den Aufenthaltsort von Remigi Zumbühl machen können, werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei Nidwalden über die Telefonnummer 041 618 44 66 respektive der Notrufzentrale (Tel. 117) zu melden.

