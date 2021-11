«Schön ist die Modewelt, wenn es Sünde gibt» – Wolfgang Joop verharmlost sexuelle Übergriffe an Models

1 / 5 Mit seiner Aussage eckt er an: Wolfgang Joop (76). imago images/teutopress Im Interview verharmlost der Designer sexuelle Übergriffe an Models. imago images/Lumma Foto Nun versucht sein Partner und Manager Edwin Lemberg Schadensbegrenzung zu betreiben: «Wolfgang möchte sich entschuldigen.» imago images/Eventpress

Darum gehts Wolfgang Joop verharmlost im Interview mit dem «Spiegel» sexuelle Übergriffe an Models.

Menschen in den sozialen Medien zeigen sich fassungslos über die Aussage des Designers.

Nun äussert sich Joop bei 20 Minuten in einem Statement.

«Die Aussage von Wolfgang kommt in der Tat etwas unglücklich rüber», so sein Manager.

Im Interview mit dem deutschen «Spiegel»-Magazin kann sich Wolfgang Joop kaum zurückhalten. Dabei teilt der 76-Jährige schonungslos aus: Ob Politiker oder Kollegen aus der Branche, alle bekommen ihr Fett weg. Nicht mal die Erinnerungen an Mode-Kollegen Karl Lagerfeld bändigen seine spitze Zunge: «Für einen guten Satz hätte Karlchen eben auch seine Grossmutter verkauft», so Joop.

Doch angesprochen auf den Mode-Zarn beginnt Joop alten Zeiten nachzutrauern: «Ich habe bei Lagerfelds Tod geweint, weil diese Welt so wunderbar frivol und frigide war. Alles war käuflich. Die Agenturen gaben die Schlüssel zu den Zimmern der Models, die nicht so viel Geld brachten, an reiche Männer. Und wenn sich ein Mädchen beschwerte, hiess es: Wir können auch auf dich verzichten.» Weiter sagt er: «Wirklich schön ist die Modewelt nur, wenn es auch die Sünde gibt.»

Diese Aussage widerstrebt unzähligen Leserinnen und Lesern der Zeitschrift. Entsetzt schreibt ein User auf Twitter: «Wolfgang Joop heult buchstäblich der ‹guten alten Zeit› hinterher, als man Models noch wie fleischliche Ware verschachert und missbraucht hat. Was für ein widerlicher A***.» Ein anderer ist der Meinung, dies gehöre bestraft: «Für solche Aussagen muss es doch was im Strafgesetzbuch geben, wegen Mitwisserschaft?!?» Ein weiterer schreibt: «Wie nonchalant Wolfgang Joop hier über sexualisierte Gewalt hinwegsieht. Faszinierend fürchterlich.»

Wirst du oder wird jemand, den du kennst, sexuell belästigt? Hier findest du Hilfe: Belästigt.ch, Onl ineberatung bei sexueller Belästigung am Arbeitsplatz Verzeichnis von Anlaufstellen Online Opferberatung Beratungsstellen der O pferhilfe Schweiz

Erstes Statement von Wolfgang Joop

Auf Anfrage von 20 Minuten folgt von Edwin Lemberg, dem Partner und Manager von Wolfgang Joop, ein erstes Statement: «Wolfgang möchte sich in aller Form bei denen entschuldigen, die er im Zusammenhang mit dieser Aussage verletzt hat. Er missachtet jegliche Form von Gewalt und Nötigung und setzt sich seit Jahren dafür ein, Missstände in der Branche anzugehen und zu unterbinden. Hinzu kommt, dass er auf die Missstände in der Modewelt der letzten Jahrzehnte hinweist. Dazu gehört auch der respektlose Umgang mit Models besonders in den siebziger und achtziger Jahren.»

Weiter fügt er an: «Im geschriebenen Interview kommt die Aussage von Wolfgang in der Tat etwas unglücklich rüber. Die klare Distanzierung ist aus der ironischen Antwort nicht zu entnehmen. In der erzählten Version war es dagegen durch die Betonung eindeutig.»

Sein soziales Engagement

Joop zeigte bisher in der Tat soziales Engagement. Vor allem, wenn es um Missbrauch ging. Der Modemacher unterstützt seit Jahren den Verein «Dunkelziffer», der sich sexuell missbrauchten Kindern annimmt. Zusätzlich widmet er sich dem Verein «Hamburg Leuchtfeuer», der sich um mit HIV infizierte Menschen kümmert.

Bist du minderjährig und von sexualisierter Gewalt betroffen? Oder kennst du ein Kind, das sexualisierte Gewalt erlebt? Hier findest du Hilfe: Polizei nach Kanton Kokon, Beratungsstelle für Kin der, Jugendliche und junge Erwachsene Castagna, Beratungsstelle bei sexueller Gewalt im Kindes- und Jugendalter Online Opferberatung Beratungsstellen der Opferhilfe Schweiz Pro Juventute, Beratung für Kinder und Jugendliche, Tel. 147 Bist du selbst pädophil und möchtest nicht straffällig werden? Hilfe erhältst du bei Forio und bei den UPK Basel.