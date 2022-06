«Das macht man nicht» : Wolfsburg-Boss weist Nati-Flügel Renato Steffen in die Schranken

Nach seiner öffentlichen Kritik an Ex-Trainer Florian Kohfeldt bekommt Renato Steffen nun heftigen Gegenwind. Wolfsburg-Geschäftsführer Jörg Schmadtke teilt gegen den Nati-Flügel aus.

«Es war vermutlich die bisher schwierigste Phase meiner Karriere», sagte Renato Steffen am Freitag über die letzten Monate in Wolfsburg. Während des Nati-Zusammenzugs sprach der 30-Jährige erstaunlich offen über seinen Club. Dabei ging es auch um seinen Ex-Trainer Florian Kohfeldt, der beim Bundesliga-Verein im Mai entlassen worden war. «Ich habe es noch nie erlebt, dass ich derartige Probleme habe mit einem Trainer», meinte der 25-fache Nationalspieler.

Nun folgt die Retourkutsche: «Ich finde, so etwas macht man nicht», sagt Geschäftsführer und Sportchef Jörg Schmadtke in der «Wolfsburger Allgemeinen Zeitung». Steffen würde mit seinen Äusserungen die Probleme der letzten Saison ganz gut skizzieren. «Viele haben Probleme von sich weggeschoben, statt sich selbst in die Pflicht zu nehmen», so Schmadtke und feuerte gleich nochmals in Richtung des Nati-Stars: «Auch Renato hätte es ganz gutgetan, sich mehr mit sich selbst zu beschäftigen.»